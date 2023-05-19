شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يدرس فاركو بالفيديو أمام طلائع الجيش قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، مواجهة طلائع الجيش وفاركو أمامه لدراسة فاركو قبل مواجهة الفريقين فى إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدورى، المقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويعكف أحمد سامى على دراسة نقاط القوة والضعف عند فريق فاركو، من أجل وضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، بعد التعادل الأخير أمام فيوتشر بهدف لمثله في مباراة الجولة الثامنة والعشرين من الدورى.

وتعد مواجهة سموحة مع فاركو مواجهة خاصة، حيث يقود فاركو طارق العشرى المدرب السابق لسموحة، قبل الرحيل عنه والتعاقد مع أحمد سامى الذى يمنى النفس بتحقيق الفوز والثلاث نقاط.

ويعانى فريق سموحة من العديد من الغيابات والتى يأتى أبرزها حسام حسن مهاجم الفريق الذى أصيب بكسر فى عظمة شظية القدم، وتم عمل جبيرة على قدمه ويحتاج شهرا للعودة مجددا للملاعب، بالإضافة إلى محمد نادى لاعب الوسط الهجومى الذى يعانى من مزق فى العضلة الأمامية والتى أبعدته عن مواجهة فيوتشر التى أقيمت مساء الثلاثاء، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.