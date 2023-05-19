شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات قوية اليوم فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى.. السكة والترسانة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الخامسة مساء اليوم الجمعة، 7 مباريات قوية في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة من دورى القسم الثانى، بين النصر مع الإعلاميين، السكة الحديد مع الترسانة، منتخب السويس مع الإنتاج الحربى، الاتصالات مع بورتو السويس، كهرباء الإسماعيلية مع زد، إيسترن كومبانى مع مستقبل سبورت، بتروجت مع العبور.

يستضيف فريق السكة الحديد صاحب الوصافة برصيد 49 نقطة، فريق الترسانة صاحب المركز السابع برصيد 39 نقطة، ويسعى أمير عزمى مجاهد لاستعادة سكة الانتصارات مجددا وانتزاع الثلاث نقاط متسلحا بعاملى الأرض والجمهور من أجل مواصلة الضغط على المتصدر نادى زد، فيما يأمل حسين شكرى مدرب الترسانة فى مواصلة نتائجه الرائعة بعد الفوز على وادى دجلة فى الجولة الماضية، ويأمل في إنهاء الموسم في أحد المراكز الخمسة المتقدمة ليضمن المشاركة في دورى المحترفين أ.

ويحل نادى زد متصدر المجموعة برصيد 50 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب الثانى عشر برصيد 26 نقطة، في مباراة يسعى خلالها مجدى عبد العاطى مدرب زد في العودة بالنقاط الثلاثة ومواصلة الحفاظ على الصدارة بعد التعادل المخيب أمام إيسترن كومبانى في الجولة الماضية، فيما يسعى أحمد العجوز مدرب الكهرباء إلى تحقيق الفوز وانتزاع الثلاث نقاط مستغلا الأرض والجماهير.

ويلتقى في نفس التوقيت كل من النصر مع الإعلاميين، منتخب السويس مع الإنتاج الحربى، الاتصالات مع بورتو السويس، إيسترن كومبانى مع مستقبل سبورت، بتروجت مع العبور، وتستكمل غدا مباريات الجولة بمواجهة وادى دجلة مع القناة.