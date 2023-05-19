شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب غانا وغينيا لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب اتحاد الكرة منتخبي غانا وغينيا لموجهة منتخب مصر الأولمبي وديًا في يونيو المقبل، خلال المعسكر الأخير الذى يقام بالإسكندرية على هامش التحضير لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تنطلق بالمغرب 24 يونيو.

وعلم الخليج 365 أن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي طلب خوض مباراتين وديتين مع منتخبين مختلفين في الفترة من 12 إلى 20 يونيو، وفي حال تعثر الاتفاق على مباراتين سيكتفي بمنتخب أفريقي واحد على أن يواجهه مرتين خلال معسكره المقبل.

اختار الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي مدينة الإسكندرية لإقامة معسكر المنتخب الأخير قبل أمم أفريقيا، والذى ينطلق يوم 12 يونيو المقبل، ويستمر قرابة أسبوع، قبل السفر للمغرب للمشاركة بالبطولة المقرر إقامتها بداية من 24 يونيو من الشهر ذاته.

واستعرض محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، مع البرازيلي ميكالي المدير الفني خلال اجتماع الجهاز الفني الذى عقد قبل أيام، ترتيبات المرحلة القادمة استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".

واستقر الجهاز الفني على إقامة المعسكر المقبل يوم 12 يونيو المقبل خلال فترة التوقف الدولي، على أن يكون السفر للمغرب بعد أيام من انطلاق المعسكر.