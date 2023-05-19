شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحدد للجنة الزمالك الفنية أول طلباته فى ملف التعاقدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التعاقد مع مدافع ولاعب خط وسط يلعبان بالقدم اليسرى،وذلك كأول قرار للكولومبى يخص خريطة التعاقدات في الموسم الجديد.

ويعقد أوسوريو جلسات مستمرة مع اللجنة الفنية في نادى الزمالك، للتشاور في ملف التعاقدات بالموسم الجديد،وكذلك اللاعبين الراحلين عن الفريق الأبيض، بعد عدم تقديمهم المستوى الذى يليق بحجم نادى الزمالك.

ومنح مسئولو نادى الزمالك أوسوريو، حرية حسم ملف مصير اللاعبين الأجانب فى الفترة المقبلة، وعلى رأسهم البنينى سامسون أكينيولا والسنغالى إبراهيما نداى بعد عدم ظهورهم بالشكل المطلوب فى القلعة البيضاء، رغم حصولهم على الفرصة.

وتتكون فكرة لدى أوسوريو بعدم قناعته بـ سامسون نتيجة فشله فى تقديم الأداء المميز بتدريبات الفريق الأبيض، وتراجع مستواه الفنى والبدنى، بينما يضع الكولومبى نداى تحت الاختبار قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن موقفه مع الفريق الأبيض.

في سياق متصل استقر مسئولو نادى الزمالك، على فتح ملف تجديد التونسى حمزة المثلوثى ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض،بعدما أبدى أوسوريو مرونة كبيرة في إعجابه باللاعب ورغبته في الاحتفاظ به في الموسم الجديد.

وينتهى عقد حمزة المثلوثى أخر الموسم ويحق له لتوقيع لأى فريق دون الرجوع لإدارة نادي الزمالك ،لكن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني أبلغ مسئولى النادى الأبيض بتمسكه بخدمات اللاعب في الموسم الجديد.