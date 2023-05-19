شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثانى قبل مواجهات اليوم.. زد متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى، ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 50 نقطة بفارق نقطة عن السكة الحديد الوصيف بعد مرور 25 جولة من المسابقة.

ترتيب مجموعة القاهرة والقناة قبل مواجهات اليوم..

1 زد 50 نقطة

2 السكة الحديد 49 نقطة

3 وادى دجلة 47 نقطة

4 القناة 46 نقطة

5 بتروجت 42 نقطة

6 الاتصالات 39 نقطة

7 الترسانة 39 نقطة

8 منتخب السويس 36 نقطة

9 العبور 36 نقطة

10 بورتو السويس 36 نقطة

11 الإنتاج الحربى 28 نقطة

12 كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة

13 مستقبل وطن 24 نقطة

14 إيسترن كومبانى 24 نقطة

15 النصر 19 نقطة

16 الإعلاميين 10 نقاط

يستضيف فريق السكة الحديد صاحب الوصافة برصيد 49 نقطة، فريق الترسانة صاحب المركز السابع برصيد 39 نقطة، ويسعى أمير عزمى مجاهد لاستعادة سكة الانتصارات مجددا وانتزاع الثلاث نقاط متسلحا بعاملى الأرض والجمهور من أجل مواصلة الضغط على المتصدر نادى زد، فيما يأمل حسين شكرى مدرب الترسانة فى مواصلة نتائجه الرائعة بعد الفوز على وادى دجلة فى الجولة الماضية، ويأمل فى إنهاء الموسم فى أحد المراكز الخمسة المتقدمة ليضمن المشاركة فى دورى المحترفين أ.

ويحل نادى زد متصدر المجموعة برصيد 50 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب الثانى عشر برصيد 26 نقطة، فى مباراة يسعى خلالها مجدى عبد العاطى مدرب زد فى العودة بالنقاط الثلاثة ومواصلة الحفاظ على الصدارة بعد التعادل المخيب أمام إيسترن كومبانى فى الجولة الماضية، فيما يسعى أحمد العجوز مدرب الكهرباء إلى تحقيق الفوز وانتزاع الثلاث نقاط مستغلا الأرض والجماهير.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من النصر مع الإعلاميين، منتخب السويس مع الإنتاج الحربى، الاتصالات مع بورتو السويس، إيسترن كومبانى مع مستقبل سبورت، بتروجت مع العبور، وتستكمل غدا مباريات الجولة بمواجهة وادى دجلة مع القناة.