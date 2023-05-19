شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدى مفاجآت الريمونتادا أمام الترجى للعبور للنهائى الأفريقى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مواجهة قوية في العاشرة من مساء اليوم ،الجمعة، حينما يستضيف نظيره الترجي التونسي بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وهي المباراة التى يحضرها 10 آلاف مُشجع حصل بهم الأهلي على الموافقات الأمنية اللازمة لحضور اللقاء.

ويُدير مباراة الليلة ، الحكم الموريتانى بيدا دحانى ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولى جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغانى دانييل لاريا حكما لتقنية الفار ويساعده المغربى سمير جزاز.

ورغم فوز الأهلي بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التى أقيمت يوم الجمعة الماضي بإستاد رادس إلا أن الجميع في الفريق رفض تماماً "نغمة" التأهل المضمون وطالب الجهاز الفني للأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر لاعبي الفريق بضرورة التركيز والإجتهاد في المباراة منذ بدايتها لإخماد أي محاولات للفريق التونسي لتسجيل هدف وراء الأخر ليُحقق ريمونتادا يصعد بها للنهائي الأفريقي ، وشدد كولر للاعبي الأهلي على أن الفوز بثلاثة أهدف في مباراة الذهاب لا يضمن تأهل الأهلي لأن كرة القدم مليئة بالمفاجآت ولا تعترف إلا لمن يُخلص ويجتهد في أرض الملعب.

وحرص كولر في الأيام الماضية على خوض تدريبات قوية بملعب التتش وقام خلالها بتنفيذ بعض الجمل الخططية التى ينوي تطبيقها في مباراة الليلة ، بجانب دراسة الفريق التونسي جيداً سواء بمباراة الذهاب أو غيرها من المباريات التى لعبها خارج ملعبه وأبرزها مواجهة شبيبة القبائل الجزائري التي أقيمت بملعب الأخير في ربع نهائي البطولة وفاز فيها الترجي بهدف نظيف.

ويفتقد الأهلي في مباراة الليلة ، الحارس الدولي محمد الشناوي لإصابته في السمانة لذا سيُدافع على لطفي عن عرين الأحمر الليلة وتحدث معه كولر وميشيل يانكون مدرب الحراس عن أهمية التركيز واليقظة منذ إنطلاق المباراة والتعبير عن نفسه أمام الترجي ، وأكدا له أن الجهاز الفني يثق تماماً في إمكانياته الفنية وقدرته على الذود عن مرماه بشكل جيد أمام أي منافس.

ويعتمد كولر في مباراة الليلة على القوة الضاربة للأهلي بقيادة حسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا وعلى معلول وديانج ومروان عطية ومحمد هاني.

في المقابل ، يأمل فريق الترجي في تحقيق "ريمونتادا تاريخية" بالفوز على الأهلي برباعية نظيفة بإستاد القاهرة من أجل العبور لنهائي البطولة القارية ، ويعول أنيس البوسعايدي المدرب المؤقت للفريق على سلاح غياب الضغوط من أجل تحقيق التأهل من قلب القاهرة.

وتثق إدارة الترجي برئاسة حمدي المدب، رئيس النادى في المدرب المساعد أنيس البوسعايدي الذي تولى المسئولية عقب إستقالة نبيل معلول بعد الخسارة بثلاثية في مباراة الذهاب .

وأكد رئيس الترجي أن الفريق لا يعيش أزمة بما أنه متأهل للمربع الذهبي من دوري أبطال إفريقيا ومازال ينافس على لقبي البطولة الوطنية الدورى، وكأس تونس رغم ما مرّ به فريق كرة القدم من ظروف صعبة تتمثل في وضغط المباريات وتعدد الإصابات ضمن اللاعبين الأساسيين.

وتتمثل أهم أوراق الترجي في مباراة الليلة ، في كلاً من : محمد بن علي - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - محمد أمين توغاي- محمد علي بن رمضان - صابر بوقرين ومحمد علي بن حمودة.