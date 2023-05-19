شكرا لقرائتكم خبر عن القسم الثانى.. المباريات المتبقية لرباعى المقدمة فى مجموعة القاهرة والقناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى، ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 50 نقطة بفارق نقطة عن السكة الحديد الوصيف بعد مرور 25 جولة من المسابقة، ثم يأتي وادى دجلة برصيد 47 نقطة، والقناة رابعا بـ46 نقطة.

ونستعرض المباريات المتبقية لرباعى المقدمة في مجموعة القاهرة والقناة المشتعلة في التقرير التالى..

زد "50 نقطة"

كهربا الإسماعيلية "خارج أرضه"، الاتصالات "داخل أرضه"، منتخب السويس "خارج أرضه"، وادى دجلة "داخل أرضه"، السكة الحديد "خارج أرضه".

السكة الحديد "49 نقطة"

الترسانة "داخل أرضه"، القناة "خارج أرضه"، الإنتاج الحربى "داخل أرضه"، بورتو السويس "خارج أرضه"، زد "داخل أرضه"

وادى دجلة "47 نقطة"

القناة "داخل أرضه"، الإنتاج الحربى "خارج أرضه"، بورتو السويس "داخل أرضه"، زد "خارج أرضه"، مستقبل سبورت "داخل أرضه".

القناة "46 نقطة"

وادى دجلة "خارج أرضه"، السكة الحديد "داخل أرضه"، النصر "خارج أرضه"، الإعلاميين "داخل أرضه"، الترسانة "خارج أرضه".

ووفى سياق آخر، يستضيف فريق السكة الحديد صاحب الوصافة برصيد 49 نقطة، فريق الترسانة صاحب المركز السابع برصيد 39 نقطة، ويسعى أمير عزمى مجاهد لاستعادة سكة الانتصارات مجددا وانتزاع الثلاث نقاط متسلحا بعاملى الأرض والجمهور من أجل مواصلة الضغط على المتصدر نادى زد، فيما يأمل حسين شكرى مدرب الترسانة فى مواصلة نتائجه الرائعة بعد الفوز على وادى دجلة فى الجولة الماضية، ويأمل في إنهاء الموسم في أحد المراكز الخمسة المتقدمة ليضمن المشاركة في دورى المحترفين أ.

ويحل نادى زد متصدر المجموعة برصيد 50 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب الثانى عشر برصيد 26 نقطة، في مباراة يسعى خلالها مجدى عبد العاطى مدرب زد في العودة بالنقاط الثلاثة ومواصلة الحفاظ على الصدارة بعد التعادل المخيب أمام إيسترن كومبانى في الجولة الماضية، فيما يسعى أحمد العجوز مدرب الكهرباء إلى تحقيق الفوز وانتزاع الثلاث نقاط مستغلا الأرض والجماهير.

ويلتقى في نفس التوقيت كل من النصر مع الإعلاميين، منتخب السويس مع الإنتاج الحربى، الاتصالات مع بورتو السويس، إيسترن كومبانى مع مستقبل سبورت، بتروجت مع العبور، وتستكمل غدا مباريات الجولة بمواجهة وادى دجلة مع القناة.