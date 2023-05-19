شكرا لقرائتكم خبر عن أصغر مشجعة لبطل العالم.. فريدة على فرج تدعم والدها فى بطولة مانشستر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش صورة مميزة من بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، التى تستضيفها مدينة مانشستر فى الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ونشرت الرابطة صورة لفريدة علي فرج، ابنة بطلي الاسكواش علي فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش وبطل العالم، ونور الطيب بطلة الاسكواش والمصنفة السادسة عالمياً للسيدات.

ويشارك على فرج ونور الطيب فى بطولة مانشستر المفتوحة، حيث تأهل الثنائي إلى الدور ربع النهائي بالبطولة، ضمن 5 لاعبين مصريين تأهلوا لهذا الدور وهم: علي فرج، نور الطيب، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، وطارق مؤمن.

وظهرت نور الطيب زوجة علي فرج، بصحبة ابنتها فريدة، أمام أحدى صور علي فرج في مشهد دعم وتحفيز للبطل المصري.

وتوج علي فرج بالنسخة الأخيرة من بطولة العالم للاسكواش، بعد فوزه على مواطنه كريم عبد الجواد في المباراة النهائية، خلال البطولة التي أقيمت بشيكاغو الأسبوع الماضي، ليحتفظ فرج باللقب للموسم الثالث على التوالي والمرة الرابعة في تاريخه.