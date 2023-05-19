شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى البطولة الأفريقية للسامبو بالمغرب بـ9 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر
وتشارك مصر فى النسخة السابعة عشرة للسامبو بتسعة لاعبين، بواقع 6 لاعبين و3 لاعبات، وتضم قائمة اللاعبين محمد عزاز، أحمد عبد الباسط، عبد الرحمن الدمراني، محمد فتحي، عبدالرحمن عصفور، محمود سعيد المتناوي، فيما ضمت قائمة اللاعبات فاطمة عطا، إيمان هاني، مريم الخطيب.
ويترأس البعثة محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، فيما يدير البعثة رئيس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيي وهي أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، ويرافق البعثة كابتن مريم يحي إداري ومدرب والحكم الدولي زينب مأمون والحكم الدولي محمد مصطفى.
وتشارك في البطولة مصر، تونس، الجزائر، غانا، غينيا، بوركينا فاسو، مالي، سيراليون، جيبوتي، بنين، توجو، الكاميرون، جزر القمر، كونغو برازافيل، الكونغو الديمقراطية، النيجر، موريشيوس، إفريقيا الوسطى، أنجولا، سيشل، نيجيريا، موريتانيا.
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