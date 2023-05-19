الليلة.. الأهلي يواجه الترجي لتأمين تأهله إلى نهائي إفريقيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف الأهلي فريق الترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق فوزا كبيرا على الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "رادس" الأسبوع الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف نهائي أبطال إفريقيا بعد التغلب على الرجاء المغربي في ربع النهائي بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

تشكيل الأهلي المتوقع

تأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، بسبب إصابته في السمانة، ويحرس عرين المارد الأحمر علي لطفي، في الوقت الذي يدرس مارسيل كولر، إجراء أكثر من تغيير في التشكيل، أبرزها إراحة محمد هاني وحمدي فتحي وحسين الشحات، بسبب حصولهم على إنذارين، ومشاركة الثلاثي خالد عبد الفتاح وعمرو السولية وأحمد عبد القادر.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي، كالتالي:-

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، وياسر إبراهيم، ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول.

خط الوسط: ديانج ومروان عطية وعمرو السولية وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: كهربا (محمد شريف)

تشكيل الترجي التونسي المتوقع

حراسة المرمى: صدقي دبشي.

خط الدفاع: زياد مشموم - محمد أمين بن حميدة - محمد أمين توغاي - ياسين مرياح.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي - غيث الوهابي - معتز الزدام.

خط الهجوم: رشاد العرفاوي - أنيس البدري (محمد علي بن رمضان) - محمد علي بن حمودة.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمم الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة الأهلي والترجي عبر قناة بي إن سبورتس 4 ، ويعلق عليها المعلق الليبي محمد بركات.

كما تنقل المباراة ايضا عبر قناة "تايم سبورتس" المصرية الأرضية.