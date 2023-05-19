اعتراف ورغبة و3 شروط.. تفاصيل مثيرة حول موسيماني وتدريب الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن رغبة المدرب الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي السعودي، بتدريب الزمالك.

وفي وقت سابق، ألمح موسيماني بالرحيل عن أهلي جدة في ظل عدم تجديد تعاقده حتى الآن رغم قيادة الفريق للتأهل للدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، خرج محمد صلاح، نجم الزمالك ومدرب الفريق السابق، ليكشف عن رغبة المدرب السابق للأهلي المصري بتولي تدريب الزمالك بعد جلسة جمعته به في السعودية خلال الأيام الماضية.

وقال صلاح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبدالهادي والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "جمعتني جلسة في السعودية يوم الأربعاء الماضي مع بيتسو موسيماني قبل مباراة الفريق أمام الشعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي".

وأضاف محمد صلاح: "موسيماني أبلغني بوجود مفاوضات من جانب الزمالك للتعاقد معه، وأن وكيله في القاهرة يتفاوض مع النادي، وأكد لي رغبته في تدريب الزمالك في الوقت الذي أصبح قريبا من مغادرة أهلي جدة لأسباب مالية".

وأوضح نجم الزمالك السابق: "كما أبلغني موسيماني أنه غير مقتنع بمعظم لاعبي الأبيض حاليا، لأنهم غير مؤهلين للمنافسة على البطولات، ويريد تدعيم صفوف الفريق بلاعبين آخرين على مستوى جيد إذا تولى المهمة".

واختتم محمد صلاح تصريحاته: "موسيماني سألني أيضا عن مصير مرتضى منصور (رئيس الزمالك المعزول)، وأبلغته أنه سيعود لرئاسة الزمالك، ليؤكد لي أن وكيله في القاهرة سيتولى إنهاء الأمور مع النادي، حيث يرى أن الزمالك هو الوجهة المناسبة له".

شروط موسيماني لتدريب الزمالك

وفي السياق ذاته، كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن 3 شروط لموسيماني من أجل الموافقة على عرض الزمالك.

وقال عبدالهادي: "موسيماني سيوافق على تدريب الزمالك حال تلبية مطالبه المادية، بالإضافة إلى الشروط التعاقدية الخاصة به، والتعاقد مع اللاعبين الذين يرغب بضمهم".

وأشار الإعلامي إلى أنه في حالة تلبية إدارة نادي الزمالك لتلك المطالب، سيوافق موسيماني على تدريب الفريق الأبيض.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاقد فيه الزمالك مؤخرا مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، وذلك بعد إقالة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

يشار إلى أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تمكن من تحقيق نجاحات كبيرة مع الأهلي.

وحصد موسياني (58 عاما) مع الأهلي 7 بطولات، وهي دوري أبطال أفريقيا 2020 و2021، وكذلك السوبر الأفريقي مرتين، بالإضافة إلى كأس مصر، وتحقيق الميدالية البرونزية مرتين في كأس العالم للأندية.

وخسر المدرب الجنوب إفريقي مع الأهلي لقب بطولة الدوري المصري الموسم الماضي 2021-2022 لصالح الزمالك، بالإضافة لخسارة السوبر لصالح طلائع الجيش بركلات الترجيح، قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء في يونيو/حزيران الماضي بعد فسخ تعاقده بالتراضي.