شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تلحق ببعثة تنس الطاولة بجنوب أفريقيا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه هنا جودة، لاعبة تنس طاولة الأهلى والمنتخب، اليوم إلى جنوب أفريقيا للحاق ببعثة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات بطولة العالم، التى تقام فى الفترة من 20 إلى 28 مايو الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: عمر عصر، ومحمد البيلى، خالد عصر، أحمد صالح، بالإضافة إلى محمد شومان على مستوى الرجال، وفيما يخص السيدات فتشارك هنا جودة، دينا مشرف، مريم الهضيبى، يسرا أشرف، بالإضافة إلى آلاء يحيى.

وحققت هنا جودة لاعبة المنتخب إنجازا جديدا بعدما توّجت ببطولة أفريقيا للسيدات فردى للمرة الثانية فى تاريخها.

هنا صاحبة الـ 15 عاما تفوقت فى النهائى على البطلة دينا مشرف فى نهائى البطولة التى أقيمت فى كينيا بنتيجة 4-3.