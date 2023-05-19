شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي أبرز غيابات الأهلى أمام الترجى التونسى فى دوري الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجدد الموعد بين الأهلي والترجي فى العاشرة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة، فى "إياب" نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. ويتصدر محمد الشناوي حارس الأهلي أهم غيابات المارد الأحمر فى مباراة الترجي التونسي الليلة، بسبب إصابته فى السمانة، لينضم الحارس الدولي لقائمة الإصابات القديمة بالفريق، وهي أكرم توفيق وكريم فؤاد، حيث يستكمل الثنائي برنامج التأهيل من الرباط الصليبي، كما يغيب رأفت خليل ورامي ربيعة للإصابة، وأيمن أشرف وسافيو لأسباب فنية، بجانب محمد الضاوي كريستو الذي انضم لمنتخب تونس للشباب للمشاركة فى كأس العالم للشباب التى تقام الشهر الجارى بالأرجنتين.

من جهته طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، لاعبيه بحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال عن طريق تسجيل هدف مبكر يقتل معنويات بطل تونس ويسهل مهمة المارد الأحمر.

ووجه كولر تحذيراً شديد اللهجة للاعبيه من خطورة الاستهانة بمباراة الترجى التونسى القادمة، بداعى حسم بطاقة الصعود من مباراة رادس التى فاز فيها الفريق بثلاثية دون رد.

وحرص كولر على عدم المبالغة فى الاحتفال بالفوز الكبير الذى حققه فريقه بثلاثية دون رد أمام الترجي التونسي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، مشدداً على أن بطل تونس فريق كبير ولا يستهان به، ولن يأتي للقاهرة للتنزه.

وحال تأهل الأهلى على حساب الترجى التونسى سيلتقى مع الفائز من صن دوانز بطل جنوب أفريقيا والوداد المغربى علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب انتهت بالتعادل السلبى وتقام مباراة العودة في جنوب أفريقيا غداً السبت.