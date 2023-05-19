شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخ الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على رجاء أغادير المغربى بنتيجة 36/23 فى نصف النهائى، بينما تأهل الفريق الأبيض بالفوز على سبورتنج بنتيجة 25/24.
كما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 48/23 فى ربع نهائى البطولة، بينما تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولى بنتيجة 45 / 23 .
فيما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 38/17، فى رابع مواجهاته بختام الدور الأول ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية وحقق فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز بأول لقاءاته فى البطولة الأربعاء الماضي على فانز الكاميرونى بنتيجة 42 / 20، ثم الفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42 / 22 فى إطار ثانى مواجهاته.
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