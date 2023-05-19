شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخ الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الوصول للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخ بطولات الكؤوس، بعد الفوز فى النسخة الأخيرة التى اختتمت مساء الخميس بالفوز على الأهلى بنتيجة 26/25 .

وحصل الزمالك على اللقب من قبل أعوام ، 1985,2010,2011,2016,2019,2022,2023.

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على رجاء أغادير المغربى بنتيجة 36/23 فى نصف النهائى، بينما تأهل الفريق الأبيض بالفوز على سبورتنج بنتيجة 25/24.

كما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 48/23 فى ربع نهائى البطولة، بينما تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولى بنتيجة 45 / 23 .

فيما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 38/17، فى رابع مواجهاته بختام الدور الأول ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية وحقق فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز بأول لقاءاته فى البطولة الأربعاء الماضي على فانز الكاميرونى بنتيجة 42 / 20، ثم الفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42 / 22 فى إطار ثانى مواجهاته.