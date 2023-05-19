اخبار الرياضه

الزمالك يصل للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخ الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخ الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الوصول للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخ بطولات الكؤوس، بعد الفوز فى النسخة الأخيرة التى اختتمت مساء الخميس بالفوز على الأهلى بنتيجة 26/25 .

 

وحصل الزمالك على اللقب من قبل أعوام ،  1985,2010,2011,2016,2019,2022,2023.

 

تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى  إلى النهائى بالفوز على رجاء أغادير المغربى  بنتيجة  36/23 فى نصف النهائى، بينما تأهل الفريق الأبيض بالفوز على سبورتنج بنتيجة 25/24.

 

كما تأهل فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 48/23 فى ربع نهائى البطولة، بينما تأهل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولى بنتيجة 45 / 23 .

 

فيما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 38/17، فى رابع مواجهاته بختام الدور الأول  ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية وحقق فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز بأول لقاءاته فى البطولة الأربعاء الماضي على  فانز الكاميرونى بنتيجة 42 / 20، ثم الفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42 / 22 فى إطار ثانى مواجهاته.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا