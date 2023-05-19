كأس العالم 2026.. نظام جديد لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى المونديال

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أحمد مجاهد، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، عن النظام الجديد التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تستضيف قارة أمريكا الشمالية بطولة كأس العالم 2026، بتنظيم مشترك من 3 بلدان هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيشهد مونديال 2026 مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى بدلا من النظام السابق بمشاركة 32 منتخبا، وتم تخصيص 9 مقاعد مباشرة لمنتخبات قارة إفريقيا على أن يشارك منتخب عاشر في ملحق بين القارات.

وعبر صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك"، كتب مجاهد منشورا قال فيه: "أن منتخبات قارة إفريقيا وعددها 54 منتخبا سيتم توزيعهم بالتساوي على 9 مجموعات، تضم كل منها 6 منتخبات تخوض مرحلة المجموعات بنظام الدوري ذهابا وإيابا. ويتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة لتمثيل إفريقيا في كأس العالم 2026.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة السابق أن المنتخب العاشر الذي سيشارك في ملحق التصفيات بين القارات سيتم تحديده عبر دورة تجمع بين أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات التسعة، على أن يتأهل الفائز بهذه الدورة للمشاركة في ملحق تشارك به منتخبات من قارات أخرى.

يشار إلى أن مونديال قطر 2022 شهد أفضل إنجاز لمنتخب أفريقي في تاريخ البطولة، حين بلغ منتخب المغرب الدور نصف النهائي واحتل المركز الرابع، وهو أفضل ترتيب للمنتخبات الإفريقية منذ بداية البطولة عام 1930.