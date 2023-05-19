شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى والترجى اليوم الجمعة 19 / 5 / 2023 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع فريق الأهلى مع الترجى التونسى، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، باستاد القاهرة الدولى، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

تأهل الأهلى لدور المجموعات بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، وخسر الأهلى مباراته أمام الهلال فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميرونى بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزاً كبيراً على القطن الكاميرونى فى ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته فى دور المجموعات بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي وحقق المارد الاحمر الفوز على الرجاء المغربى بهدفين دون رد فى مباراة الذهاب ثم تعادل سلبياً فى موقعة الإياب ليتأهل للدور النصف نهائي ويواجه الترجى التونسى ذهاباً في رادس ويحقق المارد الأحمر فوزاً عريضاً بثلاثية دون رد.

مشوار الاهلى فى دورى أبطال أفريقيا

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى

تنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

الأهلى الاكثر تتويجاً بدوري الأبطال الأفريقى

يعد الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات، متفوقا على مازيمبي الكونغولي ومواطنه وغريمه الزمالك بفارق 5 ألقاب. وتوج الأهلي بنسختي 2019-2020 و2020-2021، ثم خسر النسخة الماضية على يد الوداد المغربي الذي جرده من اللقب بالفوز 2-0

ترتيب الأهلى فى الدوري المصري

خاض فريق الكرة بالنادى الأهلى 21 مباراة بالدورى المصرى، حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط، ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة.





صراع البطولات بين الأهلي والترجي التونسى

على مستوى التتويج بالبطولة في تاريخ مواجهات الفريقين، استطاع الأهلي أن يظفر بلقب دوري أبطال أفريقيا مرة وحيدة على حساب الترجي التونسي، في نسخة 2012، بينما حسم شيخ الأندية التونسية اللقب في نسخة 2018 على حساب المارد الأحمر في المباراة النهائية

الترجى يبحث عن اللقب الافريقى الخامس

يلاحق "شيخ الأندية التونسية" لقبه الخامس في أمجد المسابقات القارية للأندية بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1994 و2011 و2018 و2019

صافرة موريتانية لمباراة الاهلى والترجى

ويدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة بين الأهلى والترجى الليلة ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.

10 الاف مشجع

تقام مباراة الاهلى والترجى الليلة على ستاد القاهرة الدولى بحضور 10 الاف مشجع من أنصار المارد الأحمر ، بينما أقيمت مباراة الذهاب في رادس بدون جمهور تنفيذا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة فريق الدم والذهب الأخيرة بالبطولة الإفريقية ضد شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال الإفريقي.

الاهلى فى نصف النهائى للمرة الرابعة على التوالى

وصعد النادي الأهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

من يواجه الفائز من مباراة الاهلى والترجى ؟

حال تأهل الأهلى على حساب الترجى التونسى سيلتقى مع الفائز من صن دوانز بطل جنوب أفريقيا والوداد المغربى وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب بالتعادل السلبى وتقام مباراة العودة غداً السبت.