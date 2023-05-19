شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سلة الأهلى يتدرب اليوم فى كيجالى استعداداً لنهائيات الـ bal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة سلة الأهلى بقيادة الإسبانى أوجستى بوش مرانا اليوم فى العاصمة الرواندية كيجالى، استعدادا لانطلاق نهائيات بطولة الـ bal التى تقام غدا.

ويلتقى سلة الاهلى غدا مع ريج الرواندى فى ربع نهائي البطولة، بعدما صعد للنهائيات من خلال التصفيات التى أقيمت فى القاهرة الشهر الماضى.

وغادرت أمس بعثة فريق الأهلى من القاهرة إلى كيجالى للمشاركة فى النهائيات وسط طموحات بالتتويج باللقب لهذه النسخة.

ونجح الأهلى في التأهل إلى نهائيات بطولةbal ، بعد خوض 5 مباريات في البطولة، ونرصد فى السطور التالية مشوار الأهلى فى التصفيات حتى الوصول للنهائيات.

حقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74

حقق الأهلي الفوز في مباراته الثانية على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72

حقق الأهلى الفوز في مباراته الثالثة على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75

خسر الأهلى في مباراته الرابعة أمام بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90

حقق الأهلى الفوز في مباراته الخامسة أمام سلاك الغينى بنتيجة 80/70

ومن المقرر أن تقام نهائيات بطولة bAl في رواندا نهاية الشهر الجارى