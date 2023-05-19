شكرا لقرائتكم خبر عن فريق سلة الأهلى يتدرب اليوم فى كيجالى استعداداً لنهائيات الـ bal والان مع تفاصيل الخبر
وغادرت أمس بعثة فريق الأهلى من القاهرة إلى كيجالى للمشاركة فى النهائيات وسط طموحات بالتتويج باللقب لهذه النسخة.
ونجح الأهلى في التأهل إلى نهائيات بطولةbal ، بعد خوض 5 مباريات في البطولة، ونرصد فى السطور التالية مشوار الأهلى فى التصفيات حتى الوصول للنهائيات.
حقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74
حقق الأهلي الفوز في مباراته الثانية على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72
حقق الأهلى الفوز في مباراته الثالثة على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75
خسر الأهلى في مباراته الرابعة أمام بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 91-90
حقق الأهلى الفوز في مباراته الخامسة أمام سلاك الغينى بنتيجة 80/70
ومن المقرر أن تقام نهائيات بطولة bAl في رواندا نهاية الشهر الجارى
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