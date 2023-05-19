شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش بـ5 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً، بواقع 8 لاعبين فى منافسات الرجال، و7 لاعبات فى منافسات السيدات.
8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.
7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.
وتأهل إلى هذا الدور 5 لاعبين مصريين فقط من أصل 15 لاعباً شارك منذ بداية المنافسات، وهم: علي فرج، نور الطيب، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، وطارق مؤمن.
وجاءت مباريات المصريين في الدور ربع النهائي كالتالي:
- نور الطيب وسيفا سينجاري سوبرامنيام
- طارق مؤمن ونيكولاس مولر
- كريم عبد الجواد والفرنسي فيكتور كورين
- علي فرج والإنجليزي باتريك روني
- فارس الدسوقي والويلزي جويل مكين
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