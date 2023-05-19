شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش بـ5 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة مانشستر فى الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وشهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً، بواقع 8 لاعبين فى منافسات الرجال، و7 لاعبات فى منافسات السيدات.

8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.

7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.

وتأهل إلى هذا الدور 5 لاعبين مصريين فقط من أصل 15 لاعباً شارك منذ بداية المنافسات، وهم: علي فرج، نور الطيب، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، وطارق مؤمن.

وجاءت مباريات المصريين في الدور ربع النهائي كالتالي:

- نور الطيب وسيفا سينجاري سوبرامنيام

- طارق مؤمن ونيكولاس مولر

- كريم عبد الجواد والفرنسي فيكتور كورين

- علي فرج والإنجليزي باتريك روني

- فارس الدسوقي والويلزي جويل مكين