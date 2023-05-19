شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرارات محمد مكى فى حرس الحدود بعد تسلم مهمة المدير الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد مكي، المدير الفني الجديد لحرس الحدود، خوض أى مباراة ودية قبل سفر الفريق إلى الإسماعيلية لمواجهة الدروايش فى الدوري، والمقرر لها الأحد المقبل.

واعتاد الحرس على خوض مباريات ودية في الفترة الماضية، لكن مكي تراجع عن هذه العادة لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس، خاصة مع ضيق الوقت الفاصل بين مباراة المقاولون العرب الثلاثاء الماضي، ومباراة الإسماعيلي المقرر لها الأحد المقبل.

وتحدث محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق الأول لكرة القدم، بعدما تذيل ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة وبات قريبا من الهبوط.

وقال مكي فى تصريحات لليوم السابع، "فى اجتماعنا الأول اليوم بعد رحيل أحمد أيوب، وجهنا له الشكر والتحية على كل ما قدمه للفريق منذ بداية الموسم، خاصة أنه لم يبخل بأي جهد لإعلاء مصلحة الفريق وتحسن نتائجه".

وأضاف مكي، "تعاهدنا على القتال حتى آخر مباراة، من أجل الحفاظ على تاريخ الحرس ومستوى اللاعبين، نعلم أن الفترة الماضية صادفنا سوء حظ كبير وغاب التوفيق عنا، وأيضا افتقدنا لبعض الخبرات على مستوى الحلول الفردية التي تسببت في خسارة العديد من النقاط".

وواصل مكي، "لدينا ظروف صعبة نعانى منها، ونعلم مدي صعوبة المهمة، لكننا جاهزون للتحدي، ولن نتراجع عن أهدافنا، ولا يوجد استسلام لدى اللاعبين، لأن الحفاظ على صورة الحرس أمر يعلم أهميته كل الفريق".