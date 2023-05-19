شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الداخلية فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فريق الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو صفحة مباراة أسوان التي أقيمت مساء الخميس باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز بها الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله إبراهيما نداى.ويستعد الفارس الأبيض لخوض جولة جديدة من بطولة الدوري حينما يواجه الداخلية الاثنين المقبل باستاد السويس الجديد.

تشهد مباراة الزمالك أمام الداخلية فى الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى عودة حاتم سكر من الإيقاف بعد غيابه عن مباراة أسوان.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة المباراة الماضية أمام أسوان حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

يستعد الزمالك لمواجهة الداخلية المقرر لها الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الداخلية





القناة الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.