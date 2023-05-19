شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب سيدات السلة فى بطولة series 3×3 بأذربيجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب سيدات السلة 3x3 بقيادة محمد محروس المدير الفنى منافساته فى بطولة series العالمية، والتى تقام فى أذربيجان يومى 20 و21 مايو الجارى، وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من هاجر عامر، ثريا محمد، نادين السلعاوى، ورنيم الجداوي.

وتعد بطولة Women Series من البطولات العالمية الكبرى، والتي يشارك فيها منتخب مصر للمرة الأولى فى تاريخه، وتحصل من خلالها الفرق المشاركة حال تحقيق الفوز في أي لقاء على نقاط كبيرة، تساهم فى تحسين تصنيفها الدولي.

ويلتقى المنتخب غدا مع نظيريه الالمانى والأوكرانى على الترتيب.

وتضم البطولة 12 دولة، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من: ألمانيا، وأوكرانيا.

وستبدأ منافسات البطولة بنظام التصفيات، ثم يقام بعدها الدور النهائي للبطولة من أجل تحديد البطل والمراكز الأولى.