شكرا لقرائتكم خبر عن فتح أبواب ستاد القاهرة أمام الجماهير 5 مساءً لحضور مباراة الأهلى والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح الجهات المعنية أبواب استاد القاهرة أمام الجماهير لحضور مباراة الأهلي والترجي فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، الخامسة عصر اليوم الجمعة، حيث تبدأ المباراة في العاشرة مساء اليوم، وسط تواجد أمني مكثف على الأبواب لاستقبال الجماهير.

وانتشر رجال الأمن باستاد القاهرة لتأمين المباراة، فيما وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم، وتأمين ممرات اللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع، مشددة على الجماهير باتباع التعليمات الأمنية وعدم الدخول بالمحظورات وعلى رأسها الشماريخ.

وصعد النادى الأهلى إلى الدور نصف النهائى للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالى فى تاريخ مشاركاته ببطولة دورى أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوى المغربى فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلى قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحي.

وفاز الأهلى بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسى أفريقى، وتأتى بعده أندية مازيمبى الكونغولى والزمالك المصرى برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجى التونسى برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندى الكاميرونى وهافيا كوناكرى الغينى والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما.

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة الترجى التونسى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير ثم يعلن كولر قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

حقق الأهلى انتصارا قويا خارج الديار، وضعه على سلم نهائى دورى الأبطال للعام الرابع على التوالى والـ16 فى تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقى بيرسى تاو، وهدف محمود عبد المنعم كهربا.

ويلتقى الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولى الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.