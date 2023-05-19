شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يتدخل لدى الجبلاية لصرف المستحقات المالية المتأخرة للحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، من مسئولى اتحاد الكرة سرعة حل أزمة المستحقات المالية الحكام المتاخرة هذا الموسم.

وشهدت الأيام الماضية جولات للجنة الحكام فى مناطق الجمهورية للتعرف على أهم المشاكل التى يعانى منها قضاة الملاعب، وحرص بيريرا على الاستماع للشكاوى والعراقيل التى تمنعهم من الإجادة، وكان أبرز الشكاوى المطالب بصرف مستحقات مالية متأخرة، ووعد رئيس لجنة الحكام بالتدخل لدى اتحاد الكرة لسرعة الصرف خلال الفترة المقبلة.

على صعيد متصل، اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، أمس الخميس، لقاءاتها مع المناطق على مستوى الجمهورية والتي بدأت الأحد الماضي.

وعقدت اللجنة لقاءها الأخير بالإسكندرية، وضم رؤساء اللجان الفرعية للحكام بمناطق الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، والغربية، وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها رئيس اللجنة لجميع المناطق.

جدير بالذكر أن بيريرا يهدف من هذه الاجتماعات إلى وضع معايير العمل ومناقشة خطته وأفكاره لتطوير التحكيم خلال الفترة المقبلة، والوقوف على مستوى ادارة التحكيم فى مناطق الجمهورية لتطوير التحكيم المصرى.