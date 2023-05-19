رسميا.. «كاف» يعلن زيادة الجوائز المالية لدوري الأبطال والكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، رسميا زيادة جوائزه المالية في بطولتيّ دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وقال الكاف، في بيان رسمي له اليوم نشر عبر موقعه الإلكتروني، إن الزيادة المالية لجوائز البطولتين بلغت 40% وهذا في إطار رؤية الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكاف، والذي يعمل على جعل منافسات الكرة بالقارة السمراء، قائمة على الاكتفاء الذاتي.

ومن المقرر أن يحصل الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا بداية من الموسم الجاري على 4 ملايين دولار بدلا من مليوني و500 ألف دولار.

أما الفائز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، فسيحصل على مليوني دولار بدلا من مليون و250 ألف دولار.

الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا 2023

الفائز باللقب: 4 ملايين دولار.

الوصيف: 2 مليون دولار.

الوصول لنصف النهائي: مليون و200 ألف دولار.

الوصول لربع النهائي: 900 ألف دولار.

أصحاب المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات: 700 ألف دولار.

ويقترب الأهلي من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 للمرة الرابعة على التوالي، بعدما فاز على الترجي في رادس ذهابًا بثلاثية نظيفة. علما أن مباراة الإياب تقام مساء اليوم الجمعة في القاهرة.

وفي حال تجاوزه عقبة الترجي التونسي، سيلعب الأهلي أمام الفريق المتأهل من مباراة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والوداد المغربي، حامل اللقب، مع العلم أن مباراة الذهاب في الدار البيضاء انتهت بالتعادل السلبي.

ومن المقرر إقامة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد 4 يونيو (في مصر حال تأهل الأهلي)، أما مباراة الإياب ستقام يوم الأحد 11 يونيو.

الجوائز المالية للكونفدرالية 2023

الفائز باللقب: 2 مليون دولار.

الوصيف: مليون دولار.

الوصول لنصف النهائي: 750 ألف دولار.

الوصول لربع النهائي: 550 ألف دولار.

أصحاب المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات: 400 ألف دولار.

ومن المقرر أن يلتقي اتحاد العاصمة الجزائري مع يانغ أفريكانز التنزاني في ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية يومي 28 مايو و3 يونيو.