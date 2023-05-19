شكرا لقرائتكم خبر عن عودة معارى الزمالك.. حل مثالى لترميم الصفوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نتائج ومستوى فريق الزمالك المتراجع هذا الموسم حاجة الفريق الملحة لعدد من الصفقات، لتدعيم بعض الخطوط، واستهداف عملية ترميم متكاملة لفريق الكرة، للظهور بشكل مختلف فى الموسم المقبل.

عودة معارى الزمالك الذين قدموا مستوى مميزاً الفترة الأخيرة قد تكون أحد الحلول المثالية للتدعيم، وتصدر 3 معارين اهتمامات الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للعودة إلى الفريق الأبيض، فى الموسم الجديد، للعودة مرة أخرى للتنافس على جميع الألقاب.

ويأتي على رأس المرشحين للعودة محمود علاء المعار للاتحاد السكندري بعد ظهوره بمستوى جيد مع سيد البلد، بعدما شارك فى 19 لقاءً بالموسم الجارى، ونجح فى تسجيل 4 أهداف، وتصاعدت مطالب عودة صخرة الزمالك، بعد إصابة الونش مؤخرًا.

حمدي علاء لاعب الزمالك المعار إلى صفوف البنك الأهلي، هو أحد المرشحين للعودة أيضا، حيث يدرس مسئولو النادي الأبيض إنهاء إعارة اللاعب والعودة إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

كما يتصدر يوسف أوباما ترشيحات العائدين بقوة، بعد تألقه بشكل رائع في الدوري السعودي، حيث هناك استقرار على رفض خطوة تجديد إعارة اللاعب سواء لفريق الحزم أو أي فريق آخر والتحرك من أجل عودته، خاصة أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز مما يمنح أوسوريو العديد من الحلول.