شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي.. أفشة وعبد القادر وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلي، فى العاشرة مساء اليوم الجمعة، نظيره الترجى التونسى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحضور 10 آلاف مشجع من جمهور المارد الأحمر.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الترجى التونسى مكونا من:

فى حراسة المرمى: علي لطفى

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، خالد عبد الفتاح خط الوسط: ديانج، مروان عطية، أحمد قندوسي خط الهجوم: أفشة، أحمد عبد القادر، ومحمد شريف

وعاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالى والـ16 في تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا في رادس.

ويمتلك الاهلى خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية أمام الترجى التونسى الليلة، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.