شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يؤجل حسم ملف الراحلين عن المقاولون.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر شوقي غريب، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، على تأجيل حسم ملف الراحلين عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، للتركيز على تحسن نتائج الفريق فى الدوري من أجل تحقيق الهدف الذى يسعى إليه الجهاز الفني منذ بداية الموسم بالوصول إلى المربع الذهبي.

ويستهدف نادي المقاولون العرب التواجد فى المربع الذهبي للدورى خلال الموسم الجاري لضمان العودة إلى المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية، ويحتل ذئاب الجبل المركز الخامس برصيد 40 نقطة منافساً الزمالك الذى يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة .

من ناحية أخرى، استعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لفريق طلائع الجيش في الدوري، وآخرها مواجهة فاركو التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء عماد النحاس قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش، الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكان المقاولون العرب قد استعاد مسار الانتصارات في الجولة الأخيرة بالدوري بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.