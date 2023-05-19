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موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ، نظيره أستون فيلا، على ملعب آنفيلد، في الخامسة، مساء غد السبت، في الجولة السابعة والثلاثين في 2022-

ويطمح عشاق الريدز أن يتمكن الفريق تحت قيادة كلوب من مواصلة تحقيق الانتصارات حتى نهاية الدوري على أمل الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى لحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد ٦٥ نقطة، فيما يأتي أستون فيلا في الترتيب الثامن عشر ب ٥٧ نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكسندر أرنولد

فابينيو - جونز- جوردان هندرسون

جاكبو - محمد صلاح - دياز

القناة الناقلة

من المقرر أن يتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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