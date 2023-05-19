٧ تغييرات منتظرة من كولر على تشكيل الأهلي أمام الترجي اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره الترجي التونسي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ووضع الأهلي قدما في المباراة النهائية بعدما تغلب على الترجي في تونس بثلاثية نظيفة.

ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي أبطال إفريقيا بعد التغلب على الرجاء المغربي في ربع النهائي بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

تأكد غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي، بسبب إصابته في السمانة، ويحرس عرين المارد الأحمر علي لطفي، في الوقت الذي يجري فيه مارسيل كولر، أكثر من تغيير في التشكيل، أبرزها إراحة محمد هاني وحمدي فتحي وحسين الشحات، بسبب حصولهم على إنذارين، ومشاركة الثلاثي خالد عبد الفتاح والقندوسي وأحمد عبد القادر.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي التونسي مكونا من:

فى حراسة المرمى: علي لطفى

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، خالد عبد الفتاح

خط الوسط: ديانج، مروان عطية، أحمد قندوسي

خط الهجوم: أفشة، أحمد عبد القادر، ومحمد شريف

القناة الناقلة

وتذاع المباراة حصريا عبر شبكة بي إن سبورتس ٤