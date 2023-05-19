كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والترجي الليلة فى إياب نصف نهائي أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير النادي الأهلي مباراة الترجي التونسي الليلة، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى يتطلع المارد الأحمر لعبورها من أجل التأهل للنهائي القاري.

ونستعرض في السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة وإلى التفاصيل:

ج: يلعب الأهلي فى العاشرة مساء اليوم، الجمعة، مع الترجي التونسي باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

س: ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي؟

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والترجي الليلة؟

ج: تنقل قناة beIN SPORTS 4 HD مباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة، باعتبارها الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا.

س: ماذا حدث فى مباراة الذهاب؟

ج: فاز الأهلي في مباراة الذهاب التى أقيمت الجمعة الماضى بثلاثية نظيفة، حملت توقيع بيرسي تاو "هدفين" وكهربا هدفاً.





س: كم عدد الحضور الجماهيرى فى مباراة الليلة؟ س: كم عدد الحضور الجماهيرى فى مباراة الليلة؟

ج: يحضر مباراة الليلة باستاد القاهرة 10 آلاف مُشجع، حصل الأهلي على الموافقات الأمنية اللازمة بحضورهم اللقاء.

س: ماذا عن طاقم تحكيم المباراة؟

ج: يُدير مباراة الليلة الحكم الموريتانى بيدا دحانى ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولى جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغانى دانييل لاريا حكما لتقنية الفار ويساعده المغربى سمير جزاز.

س: ما أبرز غيابات الأهلي الليلة أمام الترجي؟

ج: يتصدر محمد الشناوي حارس الأهلي أهم غيابات الفريق في المباراة بسبب إصابته في السمانة لينضم الحارس الدولي لقائمة الإصابات القديمة بالفريق، وهي أكرم توفيق وكريم فؤاد، حيث يستكمل الثنائي برنامج التأهيل من الرباط الصليبي، كما يغيب رأفت خليل ورامي ربيعة للإصابة، وأيمن أشرف وسافيو لأسباب فنية، بجانب محمد الضاوي كريستو الذي انضم لمنتخب تونس للشباب للمشاركة في كأس العالم للشباب الشهر الجاري بالأرجنتين.

س: ما هو الزى الذى سيرتديه الأهلي في مباراة الليلة؟

ج: الاجتماع الفني للمباراة الذي عُقد أمس فى مقر القلعة الحمراء أسفر عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الترجي الطاقم الكحلي بالكامل.

س: كيف يرى كولر المدير الفني للأهلي مباراة الليلة؟

ج: تحدث كولر عن المباراة قائلاً، إنها ستكون مهمة وسيخوضها بفكر واضح لجميع اللاعبين، وهو أن المباراة تمثل الشوط الثانى لمباراة مصيرية نحتاج الفوز فيها من أجل الصعود لنهائى دورى الأبطال.

وأضاف مارسيل كولر، «لا يوجد فى قاموسى مسألة الاستهتار بمنافس، والترجى التونسى فريق كبير خلق فرصا فى مباراة الذهاب والحذر منه مطلوب بشكل كبير فى المباراة غدًا».

واستكمل، «نواجه فريقا كبيرا، وكل لاعبى الأهلى فى أعلى معدلات درجات التركيز، وهناك تأكيد على غلق مباراة الذهاب وعدم التفكير فى نتيجتها» وأشار فى رده بشأن غياب محمد الشناوي: «الأهلى يملك قائمة لاعبين كبار، والشناوى حارس كبير وكابتن الفريق، لكن أى لاعب يرتدى قميص الأهلى قادر على تعويض أى غياب، وكل الفريق به عناصر مميزة وقادرة على تمثيل الأهلي».

وأضاف، «مباراة الترجى مهمة ونخوضها بفكر أنها الشوط الثانى الذى يلعب فى القاهرة، ويجب أن نلعب بمنتهى الجدية، ولا ننخدع لنتيجة الذهاب، ويحدث فى أوروبا والعالم أجمع تحول مثل هذه النتائج فى لقاء العودة».

وردا على سؤال حول أداء الأهلى فى مباراة الذهاب قال كولر، «الفوز خارج ملعبنا بثلاثية يدل على أننا قدمنا مباراة جيدة أمام منافس كبير، فريقى قدم عرضا جيدا، وسيطر على أجزاء كبيرة من اللقاء واستطاع خلق الكثير من الفرص وأهدر اللاعبون بعضها، وهذا ما أسعى لتفادى حدوثه غدا».