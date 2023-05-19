شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تتأهل لنصف نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
وفازت نور الطيب فى مباراة الدور ربع النهائي على منافستها سيفاسينجاري سوبرامنيام بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 55 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-8, 11-4, 11-8.
وتعد نور الطيب الممثلة الوحيدة للاسكواش المصرى بمنافسات السيدات بعد خروج 6 لاعبات من الأدوار السابقة.
وشهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بواقع 8 لاعبين في منافسات الرجال، و7 لاعبات في منافسات السيدات.
8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.
7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.
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