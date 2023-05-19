شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تتأهل لنصف نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نور الطيب، لاعبة هليوبوليس والمصنفة السادسة عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، التي تستضيفها مدينة مانشستر في الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الطيب فى مباراة الدور ربع النهائي على منافستها سيفاسينجاري سوبرامنيام بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 55 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-8, 11-4, 11-8.

وتعد نور الطيب الممثلة الوحيدة للاسكواش المصرى بمنافسات السيدات بعد خروج 6 لاعبات من الأدوار السابقة.

وشهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بواقع 8 لاعبين في منافسات الرجال، و7 لاعبات في منافسات السيدات.

8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.

7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.