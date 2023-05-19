شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يتوجه إلى ألمانيا نهاية الشهر لإجراء جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه تم الاستقرار على سفر محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروى الأول إلى ألمانيا للخضوع لجراحة الرباط الصليبي التى تعرض لها مؤخرًا.

وأضاف عبد الواحد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الونش ينتظر فقط الحصول على تأشيرة السفر إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يحصل على التأشيرة ويتوجه إلى ألمانيا يوم 25 من الشهر الجارى.

وكان الونش تعرض لإصابة الصليبي في مباراة الإسماعيلى بمسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بخسارة الأبيض 2 -1.

وعلق محمود حمدى الونش على إصابته، وكتب عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: "لله الأمر من قبل ومن بعد".