شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجهز زياد كمال لمواجهة الاتحاد بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق، برنامجا تأهيليا مكثفا لتجهيز زياد كمال لاعب الفريق، للمشاركة في اللقاء المقبل أمام الاتحاد السكندري، وغاب زياد كمال أكثر من شهر عن المشاركة مع المصري بسبب إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري فى السادسة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادي المصري المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.

وسدد مجلس المصري المستحقات المتأخرة للاعبين عن شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى مكافآت الفوز المتأخرة، ومكافأة التأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.