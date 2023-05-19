شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح كأس أفريقيا والبطولة العربية للترايثلون بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، افتتاح بطولة كأس أفريقيا والبطولة العربية للترايثلون، إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والتي تقام خلال الفترة من (19-21) مايو الجارى، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 50 دولة.

ورحب "صبحي" بالوفود المشاركة في البطولة على تواجدهم ببلدهم الثاني مصر، مبيناً أن مصر بالفعل أصبحت قبلة البطولات الكبرى والعالمية والقارية لما تمتلكه مصر من إمكانيات في البنية التحتية والمقامة وفق المعايير الدولية، وأيضا لامتلاك مصر العديد من فنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضة المصرية من القيادة السياسية، وهو ما انعكس على النتائج التى حققتها الرياضة المصرية وعدد البطولات التي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية.

وأكد وزير الرياضة أن البطولة الأفريقية والتي تستضيفها مدينة السلام والجمال شرم الشيخ تأتى أهميتها لكونها إحدى البطولات المؤهلة إلى الأولمبياد القادم باريس 2024،، منوهاً بأن مصر تمتلك العديد من الابطال في لعبة التراثليون ومنهم اللاعبة بسملة السلاموني، والتي شاركت في الأولمبياد الماضي بطوكيو كأول لاعبة مصرية وعربية تشارك في دورة أولمبية في هذه الرياضة، كما نوه إلى وجود العديد من اللاعبين المتميزين وهم اللاعبة فاطمة هجرس بطلة افريقيا وايضا اللاعب محمد جابر لاعب منتخبنا الوطني.

على جانب الآخر، توجه اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي الثلاثي "الترايثلون"، بالشكر لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي على تواجده اليوم بافتتاح البطولة، وأيضا على دعمه للبطولة ولاتحاد التراثليون، موضحا أنه ليس جديداً ولا غريباً على وزير الرياضة هذا الدعم المعتاد.

وشهد وزير الشباب والرياضة حضور المرحلة الأولي من السباحة، على أن يتم متابعة المرحلتين المتبقين وهما الجري وركوب الدرجات.

جدير بالذكر أنه تقام على هامش البطولة دورة التحكيم الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للترايثلون المستوي الأول، السيد/ مهدي منيف محاضر الاتحاد الدولي، وعدد من خبراء وكبار اللعبة فى العالم.