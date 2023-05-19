شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 19 / 5 / 2023 العديد من الأحداث والأخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365، نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الشناوي أبرز غيابات الأهلى أمام الترجى التونسى فى دوري الأبطال الليلة

يتجدد الموعد بين الأهلي والترجي فى العاشرة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة، فى "إياب" نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

مصر تشارك فى البطولة الأفريقية للسامبو بالمغرب بـ9 لاعبين يبدأ المنتخب المصري للسامبو منافسات البطولة الإفريقية في نسختها السابعة عشرة، والمقامة فى المغرب خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري فى الدار البيضاء، والتي يشارك فيها 22 دولة من القارة السمراء. رابطة الأندية تعلن عن الدرع الجديد للدورى فى حفل ضخم نهاية مايو تنظم رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، نهاية الشهر الجاري، حفلا كبير للإعلان على شكل درع الدوري الجديد، المقرر تسليمه للفائز بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. أوسوريو يحدد للجنة الزمالك الفنية أول طلباته فى ملف التعاقدات

طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التعاقد مع مدافع ولاعب خط وسط يلعبان بالقدم اليسرى،وذلك كأول قرار للكولومبى يخص خريطة التعاقدات في الموسم الجديد.

اتحاد الكرة يخاطب غانا وغينيا لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا فى يونيو

خاطب اتحاد الكرة منتخبي غانا وغينيا لموجهة منتخب مصر الأولمبي وديًا في يونيو المقبل، خلال المعسكر الأخير الذى يقام بالإسكندرية على هامش التحضير لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تنطلق بالمغرب 24 يونيو.

الزمالك يصل للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخ الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الوصول للنجمة الأفريقية السابعة فى تاريخ بطولات الكؤوس، بعد الفوز فى النسخة الأخيرة التى اختتمت مساء الخميس بالفوز على الأهلى بنتيجة 26/25 .

هنا جودة تلحق ببعثة تنس الطاولة بجنوب أفريقيا للمشاركة فى بطولة العالم

تتوجه هنا جودة، لاعبة تنس طاولة الأهلى والمنتخب، اليوم إلى جنوب أفريقيا للحاق ببعثة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات بطولة العالم، التى تقام فى الفترة من 20 إلى 28 مايو الجارى.