شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب أوغندا يستدعي لاعب المقاولون لمواجهتى الكونغو والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد الأوغندي لكرة القدم خطاباً رسمياً لنادي المقاولون العرب، لاستدعاء الأوغندي جوزيف أوشايا للمشاركة مع منتخب بلاده فى مباراتي الكونغو والجزائر، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

من ناحية أخرى، استعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، بالمباريات السابقة لفريق طلائع الجيش في الدوري، وآخرها مواجهة فاركو التى انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء عماد النحاس قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش، الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكان المقاولون العرب قد استعاد مسار الانتصارات في الجولة الأخيرة بالدوري بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 9 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.