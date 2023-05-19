شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مباراة جمعت الأهلى والترجى التونسى قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مواجهة قوية، فى العاشرة مساء اليوم الجمعة، حينما يستضيف الترجي التونسي باستاد القاهرة، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي المباراة التى يحضرها 10 آلاف مُشجع حصل بهم الأهلي على الموافقات الأمنية اللازمة لحضور اللقاء.

ويُدير مباراة الليلة الحكم الموريتانى بيدا دحانى ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولى جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغانى دانييل لاريا حكما لتقنية الفار ويساعده المغربى سمير جزاز.

والتقى الفريقان من قبل 23 مرة خلال 12 مواجهة أفريقية، 11 منها فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، والحادية عشرة فى كأس الكونفيدرالية.

فاز الأهلي في 11 مباراة، منها 6 مباريات على ملعب الترجي بتونس العاصمة، وفاز مرتين ذهابًا وإيابًا، الأولى فى كأس الكونفيدرالية 2015، والثانية في دوري الأبطال 2021، وفاز الترجي في 4 مباريات، وتعادل الفريقان في 8 مباريات، أحرز الأهلي 29 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.

المواجهة الأولى عام 1990 بدور الـ16 في دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم «بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري»، وتعادل الفريقان ذهابًا وإيابًا بدون أهداف، وفاز الترجي 4-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء.

المواجهة الثانية عام 2001 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، تعادل الفريقان بالقاهرة بدون أهداف، وتعادلا في تونس بهدف لكل فريق، أحرز هدف الأهلي سيد عبد الحفيظ، ووصل الأهلي للدور النهائي بقاعدة احتساب هدف التعادل خارج ملعبه بهدفين.

المواجهة الثالثة عام 2007 بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 3- صفر أحرزها محمد أبو تريكة وفلافيو امادو وأسامة حسني، وخسر في تونس بهدف للا شيء.

المواجهة الرابعة عام 2010 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 2-1 أحرز هدفي الأهلي محمد فضل وأحمد فتحي، وفاز الترجي في تونس 1- صفر، وصعد الترجي للدور النهائي بقاعدة احتساب الهدف الذي أحرزه خارج ملعبه بهدفين.

المواجهة الخامسة عام 2011 بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، فاز الترجي في تونس 1- صفر، وتعادل الفريقان بالقاهرة 1-1، أحرز للأهلي محمد أبو تريكة.

المواجهة السادسة عام 2012 بالدور النهائي في دوري أبطال إفريقيا تعادل الفريقان بالإسكندرية 1-1، أحرز للأهلي السيد حمدي، وفاز الأهلي في تونس 2-1 أحرز للأهلي محمد ناجي جدو ووليد سليمان.

المواجهة السابعة عام 2015 بدوري المجموعات في كأس الكونفيدرالية، فاز الأهلي بالسويس 3- صفر، أحرزها عبد الله السعيد هدفين ومؤمن زكريا، وكرر الفوز في تونس بهدف أحرزه جون أنتوي.

المواجهة الثامنة عام 2017 بدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، تعادل الفريقان بالإسكندرية 2-2، أحرز للأهلي عبد الله السعيد ووليد أزارو، وفاز الأهلي في تونس 2-1 أحرز للأهلي علي معلول وجونيور أجايي.

المواجهة التاسعة والعاشرة عام 2018، وهي المواجهة التاسعة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، تعادل الفريقان بدون أهداف في الإسكندرية، وفاز الأهلي في تونس بهدف أحرزه وليد أزارو، والمواجهة العاشرة في الدور النهائي لنفس نسخة البطولة، وفاز الأهلي بالإسكندرية 3-1، أحرز للأهلي وليد سليمان هدفين وهدف لعمرو السولية، وفاز الترجي في تونس 3- صفر.

المواجهة الحادية عشرة موسم 2020-2021 بالدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في تونس بهدف أحرزه محمد شريف، وكرر الفوز في القاهرة بنتيجة 3- صفر أحرزها علي معلول ومحمد شريف وحسين الشحات.

المواجهة الثانية عشرة فى النسخة الحالية لدوري الابطال بذهاب نصف النهائى فى رادس وفاز المارد الاحمر بثلاثية دون رد حملت توقيع بيرسى تاو هدفين وكهربا هدفاً



