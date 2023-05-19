شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفوز على كهرباء الإسماعيلية بثنائية ويواصل صدارة مجموعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد فوزا مهما على كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده إلى 53 نقطة فى صدارة مجموعة القاهرة والقناة، فيما توقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند النقطة 26.

وتعادل فريق السكة الحديد مع الترسانة سلبيا، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة، فيما رفع الترسانة رصيده إلى 40 نقطة.

وفي مجموعة الصعيد، اكتسح المنيا فريق المدينة المنورة بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، بينما توقف رصيد المدينة المنورة عند 19 نقطة، بينما فاز كيما أسوان على فريق الفيوم بهدف نظيف.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في القسم الثاني كالتالي..

النصر 4 /1 الإعلاميين

السكة الحديد 0 /0 الترسانة

منتخب السويس 2 /0 الإنتاج الحربى

الاتصالات 1 /0 بورتو السويس

كهرباء الإسماعيلية 0 /2 زد

إيسترن كومبانى 1 /0 مستقبل سبورت

بتروجت 2 /3 العبور

مجموعة الصعيد

المنيا 3 /0 المدينة المنورة

الفيوم 0 /1 كيما أسوان