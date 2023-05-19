بطولة دوري أبطال إفريقيا .. قائمة الأهلي أمام الترجي التونسي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة فريق الترجي التونسي مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير.