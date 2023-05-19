رئاسة نادي الزمالك .. مدحت العدل: راض تماما عن أداء مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر - قال السيناريست والكاتب مدحت العدل، إنه ليس متعصبا إلا عند تشجيعه نادي الزمالك فقط، متابعا نعم قلت منذ عام ونصف إنني أريد الترشح لرئاسة نادي الزمالك، قلت هذا عندما أقالوا مرتضى منصور وشعرت وقتها بالخوف على النادي، وقلت بالحرف.. لو لم يعد مرتضي منصور للزمالك سأرشح نفسي.

وأوضح العدل في حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج بالخط العريض، أنه لن يترشح لرئاسة الزمالك الا إذا أقيمت انتخابات، وانه راض تماما عن أداء مرتضى منصور في رئاسة نادي الزمالك منذ عام ٢٠١٤، خاصة بعد أن فاز الزمالك بعدد كبير من البطولات أثناء رئاسته.

وأضاف مدحت العدل: محمد العدل ورمزي العدل يشجعان النادي الأهلي، لكن احنا مش بنعاير بعض علشان الأهلي والزمالك، ولا أحب أن أعلن عن آرائي على الفيس بوك، خاصة فيما يتعلق بأخبار كرة القدم حتى لا أكون سببا في غضب أو زعل الجمهور.