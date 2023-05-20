شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: محمد مصيلحى "رمز" واستقالته من الاتحاد السكندرى مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد عمر، المدير الرياضي بنادي الاتحاد السكندري، على استقالة محمد مصيلحى من رئاسة نادى سيد البلد، موضحا أنها مرفوضة، وأن فقدان الفريق لقب سوبر السلة ليست نهاية المطاف.

وقال عمر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ما حدث خلال اليومين الماضين مجرد زوبعة في فنجان وسحابة صيف عابرة لافتاً إلى أن الأمور ستعود إلى نصابها الصحيح، بعد التمسك برفض استقالة محمد مصيلحي.

وأوضح عمر أن هناك أزمة مالية بالاتحاد السكندرى، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعرض له جميع الأندية الشعبية، ولكنهم لم يشعروا بذلك في ظل وجود مصيلحي نتيجة الجهد الكبير الذى يبذله من أجل استقرار النادى.

وناشد عمر الجماهير ومجلس الإدارة وأعضاء النادي التكاتف من أجل كيان الاتحاد السكندرى، مطالباً بتكثيف الاجتماعات في الفترة الحالية لإيجاد حلول وأفكار خارج الصندوق لكي يعبر زعيم الثغر هذه الأزمة.

ووجه عمر رسالة إلى مصيلحي قائلاً: "جماهيرك وأحبابك في انتظارك لأنك قيمة وقامة لنادي الاتحاد ومن حقك الحزن لكن الاستقالة مرفوضة وكل القاصي والداني يعرف قيمتك سواء في اسكندرية أو خارجها فأنت رمز واسمك مرتبط بالاتحاد وتواجدك في الأيام القادمة مطلوب لرسم خريطة المرحلة القادمة".