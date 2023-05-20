شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه بهدف أمام الترجي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر تقدم الأهلي على الترجي التونسي بهدف نظيف، بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء السبت على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب في تونس بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة على ملعب حمادي العقربي برادس، سجلها بيرسي تاو "هدفين" ومحمود كهربا "هدف".

جاءت بداية المباراة هادئة فيما حاول الترجي خطف هدف مبكر على أمل تحقيق ريمونتادا وتعويض الهزيمة الثقيلة على أرضه، فيما هدد محمود كهربا مرمى بطل تونس في الدقيقة الخامسة بعدما لعب الكرة بيسراه ولكنها ارتطمت بالعارضة، وتحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 14 نفذها علي معلول ولكن أبعدها دفاع الترجي.

وأحرز حسين الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 22 من هجمة منظمة بدأها بيرسي تاو من عمق الملعب الشحات في الجبهة اليسرى ولعبها الأخير ببراعة من أعلى الحارس.

وهدد محمد علي بن رمضان مرمى الأهلي بتصويبة في الدقيقة 24 ولكن حولها علي لطفي إلى ركنية، وتحصل الترجي على ركلة حرة في الدقيقة 26 نتيجة عرقلة بن رمضان من قبل مروان عطية، ولعبها بن رمضان عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع الأهلي على مرتين، وهدد الشحات مرمى الأهلي في الدقيقة 28 ولكنها مرت أعلى العارضة قبل أن يشير الحكم إلى وجود تسلل.

وتحصل حمدي فتحي على ركلة مباشرة في الدقيقة 42 ونفذها معلول إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع الترجي عن مناطق الخطورة، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بهدف حتى نهاية الشوط الأول.

وحاول فريق الترجي تشكيل خطورة على دفاع الأهلي مع بداية الشوط الثاني، ولكن بدون جدوى، قبل أن يستعيد الأهلي منطقة المناورات ويتحكم في رتم اللعب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني في الدفاع، وأليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير.

فيما جاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي كالتالي: محمد صدقي الدبشي في حراسة المرمى، محمد أمين بن حميدة – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد بن علي في الدفاع، كوليبالي – محمد بن رمضان – غيث الوهابي - معتز زدام في الوسط، ورشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة في الهجوم.