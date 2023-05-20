شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 19 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إليكم أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19 / 5 / 2023، فى مقدمتها: الأهلي يتقدم على الترجي التونسي 1 – 0 في الشوط الأول.

الأهلي يتقدم على الترجي التونسي 1 – 0 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما مساء السبت على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

منتخب مصر للكرة الشاطئية يصعد إلى نهائى كأس العرب بعد الفوز على فلسطين

صعد منتخب مصر للكرة الشاطئية تحت القيادة الفنية لمصطفى لطفى للمباراة النهائية ببطولة كأس العرب بعد فوزه على منتخب فلسطين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى مباراة قبل النهائي.

اتحاد الكرة يخاطب غانا وغينيا لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا فى يونيو

خاطب اتحاد الكرة منتخبي غانا وغينيا لموجهة منتخب مصر الأولمبي وديًا في يونيو المقبل، خلال المعسكر الأخير الذى يقام بالإسكندرية على هامش التحضير لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تنطلق بالمغرب 24 يونيو.

انتشار الأمن باستاد القاهرة لتأمين مباراة الأهلي والترجي الليلة

انتشر رجال الأمن باستاد القاهرة لتأمين مباراة الأهلى والترجى التونسى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بيريرا يتدخل لدى الجبلاية لصرف المستحقات المالية المتأخرة للحكام

طلب البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، من مسئولى اتحاد الكرة سرعة حل أزمة المستحقات المالية الحكام المتاخرة هذا الموسم.

الونش يتوجه إلى ألمانيا نهاية الشهر لإجراء جراحة الرباط الصليبى

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه تم الاستقرار على سفر محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروى الأول إلى ألمانيا للخضوع لجراحة الرباط الصليبي التى تعرض لها مؤخرًا.

رابطة الأندية تعلن عن الدرع الجديد للدورى فى حفل ضخم نهاية مايو

تنظم رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، نهاية الشهر الجاري، حفلا كبير للإعلان على شكل درع الدوري الجديد، المقرر تسليمه للفائز بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تحسن حالة أحمد فتوح يقلل فرص سفر علاجه فى ألمانيا

شهدت الأيام الماضية تحسنًا ملحوظًا في إصابة أحمد فتوح لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، والتي تجددت في الفترة الأخيرة، وكان الاتجاه الأقرب لسفر اللاعب إلى المانيا برفقة محمود حمدي الونش، لتلقي العلاج اللازم.

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء منتخب المحليين

أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا صحة لما يتردد حول إلغاء فكرة تشكيل منتخب مصر للمحليين، وأوضحوا أنه سيتم تشكيل المنتخب وإعلان الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

زد يفوز على كهرباء الإسماعيلية بثنائية ويواصل صدارة مجموعة القاهرة

حقق فريق زد فوزا مهما على كهرباء الإسماعيلية بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع السادس والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دوري القسم الثاني لكرة القدم.

الإسماعيلى يستعيد جهود محمد حسن أمام حرس الحدود بعد انتهاء الإيقاف