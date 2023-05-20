شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود ينهى برنامجه التأهيلى ويعود لتدريبات الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، برنامجه التأهيلى وتعافى من إصابة تمزق العضلة الخلفية، التي تعرض لها خلال الشهر الماضى ومنعته من المشاركة في مباريات الفريق.

وطالب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش محمد محمود بالتركيز لاستعادة حساسية المباريات خصوصا أنه من العناصر الأساسية في صفوف سيد البلد.

وكان محمد محمود قد خرج من مباراة الاتحاد السكندرى أمام إنبي بعد 3 دقائق فقط من بداية المباراة، وهو ما اضطر الجهاز الفني لاستبداله بنزول اللاعب اسلام عبد النعيم، في ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت بتأهل زعيم الثغر.

في سياق مختلف منح مسئولو نادى الاتحاد السكندرى الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حرية حسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة للفريق، فضلاً عن اللاعبين الذين تلاحقهم العروض وعلى رأسهم مابولولو.

ويرى مسئولو نادى الاتحاد السكندرى أن اختيار الصفقات الجديد وحسم ملف اللاعبين الراحلين حق أصيل للجهاز الفني، ولا يجب التدخل فيه.