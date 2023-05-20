شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الترجي التونسي بهدف ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد.

وانتهت مباراة الذهاب في تونس بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة على ملعب حمادي العقربي برادس سجلهم بيرسي تاو "هدفين" ومحمود كهربا "هدف"، ليصعد الأهلي إلى النهائي بعد الفوز في مجموع المباراتين برباعية نظيفة.

وينتظر الأهلي الفائز من الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي تجمعهما غدا السبت من الطرف الأخر للدور نصف النهائي الإفريقي، لمواجهته في المباراة النهائية للبطولة الإفريقية بنظام مباراتي الذهاب والإياب.

جاءت بداية المباراة هادئة فيما حاول الترجي خطف هدف مبكر على أمل تحقيق ريمونتادا وتعويض الهزيمة الثقيلة على أرضه، فيما هدد محمود كهربا مرمى بطل تونس في الدقيقة الخامسة بعدما لعب الكرة بيسراه ولكنها ارتطمت بالعارضة، وتحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 14 نفذها علي معلول ولكن أبعدها دفاع الترجي.

وأحرز حسين الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 22 من هجمة منظمة بدأها بيرسي تاو من عمق الملعب الشحات في الجبهة اليسرى ولعبها الأخير ببراعة من أعلى الحارس.

وهدد محمد علي بن رمضان مرمى الأهلي بتصويبة في الدقيقة 24 ولكن حولها علي لطفي إلى ركنية، وتحصل الترجي على ركلة حرة في الدقيقة 26 نتيجة عرقلة بن رمضان من قبل مروان عطية، ولعبها بن رمضان عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع الأهلي على مرتين، وهدد الشحات مرمى الأهلي في الدقيقة 28 ولكنها مرت أعلى العارضة قبل أن يشير الحكم إلى وجود تسلل.

وتحصل حمدي فتحي على ركلة مباشرة في الدقيقة 42 ونفذها معلول إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع الترجي عن مناطق الخطورة، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بهدف حتى نهاية الشوط الأول.

وحاول فريق الترجي تشكيل خطورة على دفاع الأهلي مع بداية الشوط الثاني، ولكن بدون جدوى، قبل أن يستعيد الأهلي منطقة المناروات ويتحكم في رتم اللعب، فيما أنقذ علي لطفي أخطر كرات الترجي من رأسية محمد علي بن حمودة في الدقيقة 65 بعد متابعته لركنية من الجبهة اليسرى.

وأنقذ دفاع الترجي هدف محقق للأهلي في الدقيقة 68 من تصويبة حسين الشحات بعد استلامه هدية من محمود كهربا، وأجرى الأهلي 3 تغييرات في الدقيقة 72 بنزول أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وأفشة بدلا من حسين الشحات وحمدي فتحي وبيرسي تاو.

وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 82 بنزول عمرو السولية وخالد عبد الفتاح بدلا من مروان عطية وعلي معلول، ولعب ياسر إبراهيم تصويبة قوية في الدقيقة 87 ولكن مرت أعلى العارضة، وبعدها بدقيقة أهدر أحمد عبد القادر فرصة هدف جديد للأهلي من هجمة منظمة، وسدد كهربا تصويبة خطيرة في الدقيقة 90 ولكن أمسك بها حارس الترجي، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى انتهاء المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف وصعوده بشكل رسمي إلى نهائي إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني في الدفاع، وأليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير.

فيما جاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي كالتالي: محمد صدقي الدبشي في حراسة المرمى، محمد أمين بن حميدة – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد بن علي في الدفاع، كوليبالي – محمد بن رمضان – غيث الوهابي - معتز زدام في الوسط، ورشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة في الهجوم.



مباراة الاهلى والترجى (12)



مباراة الاهلى والترجى (13)



مباراة الاهلى والترجى (14)



مباراة الاهلى والترجى (15)



مباراة الاهلى والترجى (16)



مباراة الاهلى والترجى (17)



مباراة الاهلى والترجى (18)



مباراة الاهلى والترجى (19)



مباراة الاهلى والترجى (20)



مباراة الاهلى والترجى (21)



مباراة الاهلى والترجى (22)



مباراة الاهلى والترجى (23)



مباراة الاهلى والترجى (24)



مباراة الاهلى والترجى (25)



مباراة الاهلى والترجى (26)



مباراة الاهلى والترجى (27)



مباراة الاهلى والترجى (28)



مباراة الاهلى والترجى (29)



مباراة الاهلى والترجى (30)



هدف حسين الشحات (1)



هدف حسين الشحات (2)



هدف حسين الشحات (3)



هدف حسين الشحات (4)



هدف حسين الشحات (5)



هدف حسين الشحات (6)



هدف حسين الشحات (7)



هدف حسين الشحات (8)



هدف حسين الشحات (9)



هدف حسين الشحات (10)



هدف حسين الشحات (11)



مباراة الاهلى والترجى (1)



مباراة الاهلى والترجى (2)



مباراة الاهلى والترجى (3)



مباراة الاهلى والترجى (4)



مباراة الاهلى والترجى (5)



مباراة الاهلى والترجى (6)



مباراة الاهلى والترجى (7)



مباراة الاهلى والترجى (8)



مباراة الاهلى والترجى (9)



مباراة الاهلى والترجى (10)