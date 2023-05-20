عمرو أديب: الأهلي راكب الماتش للآخر وكل عام وأنتم طيبين

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي عمرو أديب، على أحداث مباراة "الأهلي – الترجي التونسي" ببطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلا غن اللاعب حسين الشحات أحرز الهدف الأول بالمباراة في أول 10 دقائق من زمن المباراة.

وخلال برنامج "الحكاية" المذاع فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، تابع أديب: "الماتش كده انتهى في أول 10 دقائق، الأهلي راكب الماتش للآخر وكل عام وأنتم طيبين"، مستبعدا أن يخسر النادي الأهلي المباراة، لافتا إلى أن المدير الفني للنادي الأهلي كولر استطاع اكتشاف حسين الشحات من جديد".

واختتم أديب: "مباراة الأهلي والترجي هتفكرنا بمباراة ريال مدريد ومانشستر"، متابعا ساخرا: "لو بتابع المباراة سيبها وتعالى تابعني لأن المباراة خلصت كده".