شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية: نلعب على قلب رجل واحد.. وهدف الأهلي حصد بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، أن ما يقدمه من مستوى مع فريقه يعود السبب فيه إلى مساعدة زملائه والالتزام بتعليمات المدير الفني والاجتهاد في التدريبات.

قال في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي في الأهلي والكل يُخدم على الفريق ولا يوجد لاعب واحد قادر على قيادة الفريق للفوز أو يتسبب في الخسارة، ولكن مسئولية الجميع الذين يكونون على قلب رجل واحد".

وأضاف: "تمكنا من الحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب وفي النهاية تمكننا من تحقيق الهدف والصعود للمباراة النهائية".

وتابع: "فريق الترجي أقوى وأفضل من ذلك، ولكن نتعامل مع كل مباراة على حدة، كما أننا نكون في قمة تركيزنا ونعمل احترام لكل الفرق التي نواجهها، ولذلك يكون التوفيق حليفنا".

وعن الفريق الذي يرغب في مواجهته بالمباراة النهائية، أكد: "لا أعرف من سأواجه في النهائي وسيكون تركيزنا على حصد البطولة هذا الموسم".