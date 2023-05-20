شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مجلس الإسماعيلي مع اللاعبين قبل مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بالإسماعيلي مران الأساسي، منذ قليل، فى إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود، يوم الأحد باستاد الإسماعيلية لحساب الأسبوع الــ29 من بطولة الدوري الممتاز.

المران الأساسي شهد تواجد جميع عناصر الفريق باستثناء المصابين، حيث شمل تدريبات على مجموعة من الجمل الفنية والخططية تستهدف هز شباك المنافس والعمل جليا من أجل الحد من خطورة عناصر القوة لدى الفريق الخصم.

ويتطلع الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات لتحسين موقفه بجدول الترتيب بعد التعثر بالجولة الماضية أمام البنك الأهلي.

وعقد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة اللواء أبوبكر الحديدي اجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى على هامش المران الأساسي مساء الجمعة، وذلك لتحفيزهم ودعمهم على بذل قصاري جهدهم لعبور تلك المرحلة الحرجة والمضي قُدما نحو إعادة البسمة لجماهير الإسماعيلي الحريصة على مساندتهم سواء داخل الديار أو خارجها، كما شدد مجلس الإدارة على إمكانية استبعاد أي لاعب يثبت تخاذله تجاه الفريق.

انتظم لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلي فى معسكر مغلق أمس الجمعة بفندق النادي عقب خوض المران الأساسي، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء حرس الحدود يوم الأحد القادم بالأسبوع الــ29 من مسابقة الدوري المحلي.

هذا ومن المقرر أن يتم استدعاء كافة اللاعبين بمعسكر الفريق من أجل الحفاظ على تركيز الجميع قبل مواجهة الأحد.