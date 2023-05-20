شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون إلى نصف نهائى بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الرباعي المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة، طارق مؤمن لاعب الجزيرة، كريم عبد الجواد لاعب زد، ونور الطيب لاعبة هليوبوليس، إلى الدور نصف النهائي ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة مانشستر في الفترة ما بين 17 و21 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نور الطيب في مباراة الدور ربع النهائي على منافستها سيفاسينجاري سوبرامنيام بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 55 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 9-11, 11-8, 11-4, 11-8.

وتعد نور الطيب، هي الممثلة الوحيدة للاسكواش المصري بمنافسات السيدات بعد خروج 6 لاعبات من الأدوار السابقة.

وجاءت نتائج الرجال كالتالي:

- فوز طارق مؤمن على نيكولاس مولر بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-13, 11-7, 10-12, 11-4, 11-5.

- فوز كريم عبد الجواد على الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 11-4.

- فوز علي فرج على الانجليزي باتريك روني بنتيجة 3-1وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-4, 11-9, 11-8.

- هزيمة فارس الدسوقي أمام الويلزي جويل مكين بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 7-11, 11-6, 7-11, 11-4.

وشهدت البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بواقع 8 لاعبين في منافسات الرجال، و7 لاعبات في منافسات السيدات.

8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.

7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.