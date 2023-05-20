شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك أمام بطل الجزائر فى نصف نهائى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره مولودية الجزائر، فى إطار نصف نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس.

تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره Cns النيجيرى بنتيجة 3/0 فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية.

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الكحول الإثيوبي بنتيجة 3/0 أمس فى دور الـ 16، ليتأهل إلى ربع النهائى.

وحقق الزمالك الفوز الأربعاء على ليتو الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك فى الدور الأول ضمن المجموعة الرابعة بجانب كل من: الجيش الرواندي والجمارك النيجيري وليتو الكاميرونى.

جدير بالذكر أن فريق الجمارك لم يخض مباراته أمام بطل الكاميرون إلا أنه خاض لقاء الزمالك الذى فاز به الأخير، مؤخرا فى ثانى لقاءاته بعد الفوز على الجيش الرواندى.

وصلت بعثة فريق سيدات الزمالك إلى تونس صباح الأربعاء قبل الماضى، للمشاركة فى بطولة أفريقيا تحت قيادة المدير الفنى أحمد فتحى.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر مؤخرا بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.